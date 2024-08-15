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UzmanparaCisco çalışanlarının yüzde 7'sini işten çıkarıyor
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Cisco çalışanlarının yüzde 7'sini işten çıkarıyor

ABD merkezli ağ teknolojileri şirketi Cisco, yeniden yapılanma planı kapsamında küresel iş gücünü yaklaşık yüzde 7 azaltacağını bildirdi.

15.08.2024 - 09:17 | | AA
Cisco çalışanlarının yüzde 7'sini işten çıkarıyor

Cisco, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde, önemli büyüme fırsatlarına yatırım yapılması ve daha fazla verimlilik sağlanmasına olanak tanıyacak yeniden yapılandırma planını açıkladı.

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Bu planın şirketin küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 7'sini etkilemesinin beklendiği belirtilen bildirimde, kıdem ve fesih tazminatı gibi kalemler nedeniyle yaklaşık 1 milyar dolar gider tahmin edildiği kaydedildi.

Cisco, şubat ayında da organizasyonu düzenlemek ve temel öncelikli alanlara daha fazla yatırım yapılmasını sağlamak üzere bir yeniden yapılanma planı açıklamıştı. Bu organizasyonel değişikliklerden şirketin küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 5'inin etkileneceği ifade edilmişti.

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