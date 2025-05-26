Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaCiti altın fiyatı tahminini revize etti
HaberlerUzmanparaCiti altın fiyatı tahminini revize etti

Citi altın fiyatı tahminini revize etti

Citi, altın fiyatı için tahminini yukarı yönlü revize etti.

26.05.2025 - 09:39 | | Foreks Haber
Citi altın fiyatı tahminini revize etti

Citi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikasındaki ani dönüşler, artan gerilimler ışığında altın için 0-3 aylık tahminini yukarı yönlü revize etti.

Haberin Devamı

Ons altının 0-3 aylık dönemde 3500 dolar/ons seviyesine geri döneceğini öngören Citi, altın fiyatının 3100-3500 dolar/ons aralığında konsolide olmasını beklediğini de vurguladı.

Citi ayrıca, platin ve paladyum için 0-3 aylık fiyat hedeflerini sırasıyla 1050 ve 900 dolar/ons olarak devam ettirdi.

Kaşar peynirin düşmanı küfe en etkili çözüm! Mutfak uzmanları işin sırrını verdi

Kaşar peynirin düşmanı küfe en etkili çözüm! Mutfak uzmanları işin sırrını verdi

1. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

1. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı