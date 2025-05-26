Citi altın fiyatı tahminini revize etti
Citi, altın fiyatı için tahminini yukarı yönlü revize etti.
26.05.2025 - 09:39 | | Foreks Haber
Citi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikasındaki ani dönüşler, artan gerilimler ışığında altın için 0-3 aylık tahminini yukarı yönlü revize etti.
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Ons altının 0-3 aylık dönemde 3500 dolar/ons seviyesine geri döneceğini öngören Citi, altın fiyatının 3100-3500 dolar/ons aralığında konsolide olmasını beklediğini de vurguladı.
Citi ayrıca, platin ve paladyum için 0-3 aylık fiyat hedeflerini sırasıyla 1050 ve 900 dolar/ons olarak devam ettirdi.