Citi altın fiyatı tahminini revize etti

Citi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikasındaki ani dönüşler, artan gerilimler ışığında altın için 0-3 aylık tahminini yukarı yönlü revize etti.

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Ons altının 0-3 aylık dönemde 3500 dolar/ons seviyesine geri döneceğini öngören Citi, altın fiyatının 3100-3500 dolar/ons aralığında konsolide olmasını beklediğini de vurguladı.

Citi ayrıca, platin ve paladyum için 0-3 aylık fiyat hedeflerini sırasıyla 1050 ve 900 dolar/ons olarak devam ettirdi.