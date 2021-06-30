Citi altın tahminini yükseltti

İkinci çeyrekte altın fiyatında görülen yukarı hareketin geçici olduğunu ifade eden Citi, üçüncü çeyrek için ortalama fiyat tahminini de 1750 dolar/ons olarak ortaya koydu.

Morgan Stanley bu sabah yaptığı açıklamada altın fiyatının üçüncü çeyrekte 1690 dolar/ons ve dördüncü çeyrekte 1670 dolar/ons olacağını tahmin etmişti.

Uluslararası piyasalarda spot altın şu sıralarda düne göre yüzde 0,16 düşüşle 1758 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor. Altın fiyatı bu hafta yüzde 1,14 ve bu ay yüzde 7,5 geriledi.