Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaCiti altın tahminini yükseltti
HaberlerUzmanpara Haberleri Citi altın tahminini yükseltti

Citi altın tahminini yükseltti

Citi Research analistleri 2021 yılı için ortalama altın fiyatı tahminini yüzde 2 artırarak 1760 dolar/ons seviyesine yükseltti.

30.06.2021 - 14:13 |
Citi altın tahminini yükseltti

İkinci çeyrekte altın fiyatında görülen yukarı hareketin geçici olduğunu ifade eden Citi, üçüncü çeyrek için ortalama fiyat tahminini de 1750 dolar/ons olarak ortaya koydu.

Morgan Stanley bu sabah yaptığı açıklamada altın fiyatının üçüncü çeyrekte 1690 dolar/ons ve dördüncü çeyrekte 1670 dolar/ons olacağını tahmin etmişti.

Uluslararası piyasalarda spot altın şu sıralarda düne göre yüzde 0,16 düşüşle 1758 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor. Altın fiyatı bu hafta yüzde 1,14 ve bu ay yüzde 7,5 geriledi.

    GÜNCEL HABERLER

    Son dakika: Sigara paketleri deşiyor! Yüzde 100'e yükseltti

    Son dakika: Sigara paketleri deşiyor! Yüzde 100'e yükseltti

    İzmit'te şoke eden olay! Koronavirüs aşısını böyle çaldı

    İzmit'te şoke eden olay! Koronavirüs aşısını böyle çaldı

    Eski Urla Belediye Başkanı Oğuz'a FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezası onandı

    Eski Urla Belediye Başkanı Oğuz'a FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezası onandı

    Değersiz sanılan tablo 80 milyon TL'ye satıldı

    Değersiz sanılan tablo 80 milyon TL'ye satıldı

    Yasal düzenlemeler ile kripto paraların Türkiye’deki yeni yeri

    Yasal düzenlemeler ile kripto paraların Türkiye’deki yeni yeri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İzmit'te şoke eden olay! Koronavirüs aşısını böyle çaldı

    İzmit'te şoke eden olay! Koronavirüs aşısını böyle çaldı

    Sıradaki Haber
    Milyonlarca memur bekliyordu! Açıklandı

    Milyonlarca memur bekliyordu! Açıklandı

    Sıradaki Haber
    İsrailli bakan Abu Dabi'de

    İsrailli bakan Abu Dabi'de

    Sıradaki Haber
    Eski Urla Belediye Başkanı Oğuz'a FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezası onandı

    Eski Urla Belediye Başkanı Oğuz'a FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezası onandı

    Sıradaki Haber