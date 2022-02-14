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Citi alüminyum fiyat beklentilerini revize etti

Citi, 2022 alüminyum fiyat beklentilerini yukarı yönlü revize etti.

14.02.2022 - 10:55 |
Citi alüminyum fiyat beklentilerini revize etti

Citi Research, 2022 alüminyum fiyat tahminini 2021-23 boyunca küresel dengenin öngörülenden daha sıkı olmasının beklentisi ile yukarı yönlü revize etti.

Citi, 0-3 ay için Londra Metal Borsası (LME) nakit alüminyum fiyat beklentisini 3 bin 400 dolar/tona, 6-12 ay için konsolide fiyat beklentisini 3 bin-3 bin 100 dolar aralığına çıkardı.

2022 için LME nakit alüminyum fiyat beklentisini 2 bin 800 dolar/tondan 3 bin 100 dolar/tona yükseltti.

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