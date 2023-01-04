Citi, Avrupa hisselerinde yükseliş bekliyor

Citigroup, Pan-Avrupa STOXX 600 Endeksi için 2023 yıl sonu tahminini 475 puan olarak ortaya koydu. Bu, endeksin cari değerine göre yüzde 8 artışı ifade ediyor.

FTSE 100 için 2023 yıl sonu beklentisini de cari seviyenin yüzde 5 üzerinde 8000 puan olarak belirledi.

Banka, Avrupalı şirketlerin hisse başına karının ise bu yıl yüzde 10 düşmesini bekliyor.