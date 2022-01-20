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Citi, Londra'daki çalışanlarını ofise çağırdı

Citigroup, İngiliz hükümetinin çalışanların artık evlerinden çalışmalarına ihtiyaç olmadığı yönündeki açıklamasının ardından Londra'daki çalışanlarından ofislere dönmelerini istedi.

20.01.2022 - 13:46 |
Citi, Londra'daki çalışanlarını ofise çağırdı

Citigroup EMEA CEO'su David Livingstone ve Citigroup UK CEO'su James Bardrick çalışanlara gönderdikleri e-postalarla haftada en az 3 gün ofisten çalışılmasını istedi.

Gönderilen e-postada çalışanlara esnek çalışma imkanı sunulmaya devam edileceği belirtilirken, çalışanlara her pazartesi, çarşamba ve cuma günü test yapılmasına yönelik uygulamanın da sürdürüleceği açıklandı.

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