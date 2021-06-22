Citi Research petrol tahminini revize etti

Brent petrolü için 2021 yılı tahminini 4 dolar artırarak 72 dolar/varil seviyesine çıkaran Citi, 2022 için beklentisini de 8 dolar yükselterek 67 dolar/varile çıkardı.

Citi analistleri, brent petrolün 2021 üçüncü çeyrekte önceki tahmininin 4 dolar üzerinde ortalama 78 dolar/varil ve dördüncü çeyrekte ilk tahminin 9 dolar üzerinde 78 dolar/varil seviyesinden işlem görmesini beklediklerini de ifade ettiler.

Citi analistleri, spot brent fiyatının ise 2021 4'ncü çeyrekten önce 85 dolar/varile ulaşmasını bekliyorlar.