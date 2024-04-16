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Uzmanpara Citi'den altın tahmini
Haberler Uzmanpara Citi'den altın tahmini

Citi'den altın tahmini

Citi, ons altın için gelecek 6-18 aya yönelik beklentisini 3000 dolar olarak ortaya koydu.

16.04.2024 - 09:13 | | Foreks Haber
Citi'den altın tahmini

2024 yılının ikinci yarısında altın fiyatının 2500 doları aşmasını bekleyen Citi, mayıs ve haziran ayında bir geri çekilme olasılığının arttığını ancak 2200 dolar seviyesinde güçlü bir alım desteği geleceğini öngördüklerini de belirtti.

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2024 için fiyat tahminini yüzde 6,8 artırarak 2350 dolar olarak ortaya koyan Citi, 2025 için beklentisini de yüzde 40 yükselterek 2875 dolar olarak ifade etti.

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