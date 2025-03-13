Citi'den bakır fiyatı tahmini

Aralarında Max Layton'ın da bulunduğu Citigroup analistleri, "ABD dışı fiziki piyasa sıkılaşmasının Mayıs/Haziran aylarına kadar devam edeceğini ve ABD'nin daha geniş kapsamlı tarife duyurularından kaynaklanan fiyat rüzgarlarını geçici olarak dengeleyeceğini düşünüyoruz" dedi.

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Londra Metal Borsası'nda bakır Ekim ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bakır, talebin dünya madenlerinin genişletebileceğinden daha hızlı büyümesi nedeniyle artan ham madde kıtlığı ile de desteklendi.