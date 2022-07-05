Citi'den petrol tahmini

Resesyona girilmesi halinde ham petrol fiyatının 2022 yılı sonuna kadar 65 dolar/varile gerileyeceğini öngören Citi, OPEC+'tan bir müdahale gelmez ise 2023 yılı sonu için fiyat beklentisini de 45 dolar/varil olarak ortaya koydu.

Yayınladığı raporda cari piyasa şartları altında belirlediği fiyat tahminlerine de yer veren Citi, 2022 yılı üçüncü çeyrekte Batı Teksas petrolünde ortalama fiyatın 94 dolar olacağını, yüksek fiyatların talebi zayıflatmaya devam etmesiyle fiyatın dördüncü çeyrekte 81 dolar/varile gerileyeceğini öngördü.

Citi'nin Batı Teksas petrolü için 2022 yılı ortalama fiyat beklentisi 95 dolar/varil olurken, 2023 yılında ortalama fiyatın 72 dolar/varile gerilemesini beklediğini belirtti.

Brent petrol için 2022 yılı üçüncü çeyrek ortalama fiyat tahminini 99 dolar/varil olarak duyuran ve dördüncü çeyrekte ortalama fiyatın 85 dolar/varile gerileyeceğini tahmin eden Citi, 2022 yılının tamamı için ortalama fiyat beklentisini 98 dolar, 2023 yılı için ise 75 dolar olarak duyurdu.