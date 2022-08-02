Citi'den petrol tahmini

Petrol fiyatları için son dönemde kötümser tahminler yayınlayan Citi’ye göre fiyatlar 2023’te de düşmeye devam edecek.

Citigroup’un Küresel Emtia Araştırma Başkanı Ed Morse, Bloomberg TV’ye yaptığı açıklamada ABD ham petrolü ve brent petrolde düşüş trendinin 2023’e doğru devam edeceğini öngördü.

Morse yıl sonunda ABD petrolünün düşük 80 dolarda, brent petrolün ise orta 80 dolar seviyelerinde işlem görmesini bekliyor. Morse’a göre Çin seyahat kısıtlamaları günlük 1 milyon varillik jet yakıtı talebini ortadan kaldırıyor.

Citi, temmuz başında 65 dolarlık tahminde bulunmuştu.