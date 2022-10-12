Citi'den petrol tahmini

Citi, OPEC+ üyelerinin kasım ayından itibaren arzı kısma kararı almalarının bu yıl stoklarda beklenen 2 milyon varil/gün artışı muhtemelen yarı yarıya azaltacağını bildirdi.

Citi brent petrol için 2022 yılı ortalama fiyat beklentisini 101 dolar/varil olarak ifade ederken, 2023 yılı beklentisini 88 dolar/varil olarak ortaya koydu.

Batı Teksas petrolü için 2022 yılı ortalama fiyat tahmini 96 dolar/varil ve 2023 yılı için 83 dolar/varil oldu.