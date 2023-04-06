Citi'den petrol tahmini

Citi, 2023 yılı için ortalama petrol fiyatı tahminlerini 5 dolar yükseltti. Brent petrol için ortalama fiyat tahminini 84 dolar olarak belirleyen Citi, Batı Teksas petrolü için ortalama fiyat beklentisini de 79 dolara çıkardı.

Petrol fiyatının 100 doların üzerine çıkacağı beklentilerinin abartılı kısa vadeli beklentiler olduğunu savunan Citi, daha düşük talep, daha yüksek arz risklerinin arttığını, bunların yılın ilerleyen bölümünde ve gelecek yıl fiyatları düşüreceğini öngördü.