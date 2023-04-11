Citi'den petrol tahmini

Citigroup'un Küresel Emtia Araştırma Başkanı Edward Morse, OPEC+'ın fiyatları desteklemek için beklenmedik şekilde üretim kısıntısı kararı almasına rağmen petrol fiyatının 80 dolar/varil seviyesinin altına inmesinin büyük olasılık olduğunu söyledi.

Çin ekonomisinde uzun süredir beklenen toparlanmanın beklentilerden yavaş olduğuna ve Batı'da ekonomik yavaşlama görünümünün talebi azalttığına işaret eden Morse, yatırımcıların Irak ve Venezuela'da ne kadar üretim artışı yapılacağını olması gerekenden düşük tahmin ediyor olabileceklerini de vurguladı.