Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara Citi'den petrol tahmini
Haberler Uzmanpara Citi'den petrol tahmini

Citi'den petrol tahmini

Citi, brent petrolün 2024 yılında ortalama 75 dolar/varilden işlem görmesini bekliyor.

08.03.2024 - 09:30 | | Foreks Haber
Citi'den petrol tahmini

Citi Research, brent petrol için 2024 ikinci çeyrek ortalama fiyat tahminini, ilk çeyrekte yaşanan ve beklentileri aşan arz aksaklıklarına işaret ederek 72 dolar/varil seviyesinden 78 dolara çıkardı.

Haberin Devamı

Ancak yılın sonuna doğru fiyatların 70 dolar/varil seviyelerine gerileyeceğini öngören Citi, 2024 yılının tamamı için ortalama fiyatı 75 dolar/varil olarak tahmin etti.

MOSSAD'a bilgi sızdıran 7 kişi hakkında karar verildi

MOSSAD'a bilgi sızdıran 7 kişi hakkında karar verildi
Galatasaray'da Fernando Muslera, Süper Lig tarihine geçti! 1 golü var

Galatasaray'da Fernando Muslera, Süper Lig tarihine geçti! 1 golü var