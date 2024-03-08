Citi'den petrol tahmini
Citi, brent petrolün 2024 yılında ortalama 75 dolar/varilden işlem görmesini bekliyor.
08.03.2024 - 09:30 | | Foreks Haber
Citi Research, brent petrol için 2024 ikinci çeyrek ortalama fiyat tahminini, ilk çeyrekte yaşanan ve beklentileri aşan arz aksaklıklarına işaret ederek 72 dolar/varil seviyesinden 78 dolara çıkardı.
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Ancak yılın sonuna doğru fiyatların 70 dolar/varil seviyelerine gerileyeceğini öngören Citi, 2024 yılının tamamı için ortalama fiyatı 75 dolar/varil olarak tahmin etti.