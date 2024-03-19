Citi'den petrol tahmini

Citi hazırladığı raporda brentin 2024 ikinci çeyrekte ortalama 78 dolar/varil olacağını, üçüncü çeyrekte 74 dolar/varile ve dördüncü çeyrekte 70 dolar/varile gerileyeceğini öngördü.

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Citi'nin 2025 petrol görünümü şaşırtıcı bir şekilde düşüş eğiliminde; banka ilk çeyrekte 65 dolar/varil, ikinci ve üçüncü çeyrekte ise ortalama 60 dolar/varil fiyat öngörüyor. Banka, fiyatın daha sonra 4. çeyrekte 55 dolar/varil seviyesine düşeceğini tahmin etti.

Tahmin edilen değerlerden bazıları vadeli işlem eğrisinin %28 kadar altında. Citi, West Texas Intermediate ham petrolünün bu çeyrekte yaklaşık 5 dolar/varil iskontoda kalmasını, ardından iskontonun bu yılın geri kalanında ve 2025'e kadar 4 dolar/varile düşmesini beklediğini söyledi.