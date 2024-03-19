Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara Citi'den petrol tahmini
Haberler Uzmanpara Citi'den petrol tahmini

Citi'den petrol tahmini

Citigroup analistleri brent tipi ham petrolün ikinci çeyrekte ortalama 78 dolar/varil olacağını ve gelecek yılın sonlarına doğru 55 dolar/varil seviyesine gerileyebileceğini tahmin ediyor.

19.03.2024 - 09:29 | | Foreks Haber
Citi'den petrol tahmini

Citi hazırladığı raporda brentin 2024 ikinci çeyrekte ortalama 78 dolar/varil olacağını, üçüncü çeyrekte 74 dolar/varile ve dördüncü çeyrekte 70 dolar/varile gerileyeceğini öngördü.

Haberin Devamı

Citi'nin 2025 petrol görünümü şaşırtıcı bir şekilde düşüş eğiliminde; banka ilk çeyrekte 65 dolar/varil, ikinci ve üçüncü çeyrekte ise ortalama 60 dolar/varil fiyat öngörüyor. Banka, fiyatın daha sonra 4. çeyrekte 55 dolar/varil seviyesine düşeceğini tahmin etti.

Tahmin edilen değerlerden bazıları vadeli işlem eğrisinin %28 kadar altında. Citi, West Texas Intermediate ham petrolünün bu çeyrekte yaklaşık 5 dolar/varil iskontoda kalmasını, ardından iskontonun bu yılın geri kalanında ve 2025'e kadar 4 dolar/varile düşmesini beklediğini söyledi.

Bitcoin ile uyuşturucu ödemesi! Adli emanet memurunun yaptıkları şoke etti

Bitcoin ile uyuşturucu ödemesi! Adli emanet memurunun yaptıkları şoke etti
Nevra Serezli: Uzun ilişkinin sırrı yatağa küs girmemek

Nevra Serezli: Uzun ilişkinin sırrı yatağa küs girmemek