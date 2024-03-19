Citi'den petrol tahmini
Citigroup analistleri brent tipi ham petrolün ikinci çeyrekte ortalama 78 dolar/varil olacağını ve gelecek yılın sonlarına doğru 55 dolar/varil seviyesine gerileyebileceğini tahmin ediyor.
19.03.2024 - 09:29 | | Foreks Haber
Citi hazırladığı raporda brentin 2024 ikinci çeyrekte ortalama 78 dolar/varil olacağını, üçüncü çeyrekte 74 dolar/varile ve dördüncü çeyrekte 70 dolar/varile gerileyeceğini öngördü.
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Citi'nin 2025 petrol görünümü şaşırtıcı bir şekilde düşüş eğiliminde; banka ilk çeyrekte 65 dolar/varil, ikinci ve üçüncü çeyrekte ise ortalama 60 dolar/varil fiyat öngörüyor. Banka, fiyatın daha sonra 4. çeyrekte 55 dolar/varil seviyesine düşeceğini tahmin etti.
Tahmin edilen değerlerden bazıları vadeli işlem eğrisinin %28 kadar altında. Citi, West Texas Intermediate ham petrolünün bu çeyrekte yaklaşık 5 dolar/varil iskontoda kalmasını, ardından iskontonun bu yılın geri kalanında ve 2025'e kadar 4 dolar/varile düşmesini beklediğini söyledi.