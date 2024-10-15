Citi'den petrol tahmini

Citi Research, Orta Doğu'da artan çatışmalar nedeniyle piyasanın bu aylarda arz kayıplarından korkma veya bu kayıpları gerçekleştirme potansiyelinin arttığını belirterek bu çeyrek ve bir sonraki çeyrek için petrol fiyatlarına ilişkin boğa senaryosunu yükseltti.

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Banka, 2024'ün dördüncü çeyreği ve 2025'in ilk çeyreği için boğa senaryosunu 80 dolar/varilden 120 dolar/varile yükseltti. Bununla birlikte Citi, "Zayıf petrol piyasası temelleri nedeniyle brent petrol için 2024 yılı dördüncü çeyrek tahminimizi 74 dolar/varil ve 2025 yılı ilk çeyrek tahminimizi 65 dolar/varil olarak koruyoruz" diye ekledi.

Ayrıca OPEC+'ın Aralık ayından itibaren üretimi artırmasını ve petrol arzı risklerinin %20 olasılıkla azalmasını içeren ayı senaryosunu 2024'ün dördüncü çeyreği için 60 dolar/varil ve 2025 yılı 1. çeyrek için 55 dolar/varil olarak tuttuğunu belirtti.