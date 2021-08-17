Citi'den yatırımcılara yüksek oynaklık uyarısı

Citigroup ABD Hisse Başstratejisti Tobias Levkovich yatırımcılara daha fazla volatiliteye hazırlıklı olmaları uyarısını yaptı.

Levkovich’e göre tahvil piyasası Fed varlık alım azaltımı, yüksek vergi ihtimali, marj baskıları ve kalıcı enflasyona tepki vermek zorunda. Bu dört faktörün eylül ayı civarında bir araya gelip sert bir volatilite yaratacağını öngören Levkovich, yıl sonu için S&P 500 endeksinde 4 bin puan tahminini yaptı.

BloombergHT'de yer alan habere göre bu rakam Pazartesi kapanışına göre yüzde 10,7 düşüşe işaret ediyor.

Levkovich Afganistan’daki karmaşanın piyasalara etkisinin sınırlı olacağını da öngördü.