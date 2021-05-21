Citigroup çalışanları ofise dönecek

Yapılan açıklamaya göre Citigroup, İngiltere'de 21 Haziran'da koronavirüs tedbirlerinin kaldırılmasından sonra Canary Wharf bölgesindeki genel merkezine daha fazla sayıda personelin dönmesini sağlayacak.

Avrupa CEO'su David Livingstone tarafından çalışanlara gönderilen bildirime göre Canary Wharf'taki genel merkeze halihazırda 6 bin çalışanın yaklaşık yüzde 20'si, yani 1240 çalışan gelmeye devam ediyor.

Livingstone bildirimde, "Daha fazla sayıda çalışan ofise dönmeye ilgi gösteriyor. Ofislere geri dönmek bize kolektif çalışmadan gelecek olan ve organizasyonumuz için kritik önemdeki enerji, uyum ve birlikteliği sağlayacak" ifadelerini kullandı.