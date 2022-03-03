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Citigroup milyarlarca dolar zarara uğrayabilir

Citigroup, Rusya'daki faaliyetlerinden milyarlarca dolar zarara uğrayabilir.

03.03.2022 - 08:23 |
Citigroup milyarlarca dolar zarara uğrayabilir

Citigroup Mali İşler Direktörü Mark Mason, Rusya'daki faaliyetlerinden milyarlarca dolar zarar ile karşı karşıya kalabileceklerini söyledi.

Mason, Citigroup'un Rusya'daki toplam riskinin 2021 yılı sonu itibarıyla 10 milyar dolar olduğunu belirtti.

Farklı senaryolar çerçevesinde ne kadar zarara uğrayabileceklerini belirlemek için kontroller yapmakta olduklarını belirten Mason, "Risk yönetim ekibimiz ile çeşitli senaryolara yakın şekilde çalışıyoruz" dedi.

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