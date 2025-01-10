Citigroup'tan petrol tahmini

Analistler yıl için aşağı yönlü fiyat görünümünü korurken, yukarı yönlü ilk çeyrek revizyonunun arkasında soğuk hava ve İran ihracatı üzerindeki "potansiyel olarak daha büyük jeopolitik etkilerin" olduğunu söyledi.

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Citigroup ayrıca, Brent ve West Texas Intermediate ham petrol için eğri yapılarının güçlendiğini ve ön ayların ileri rakamlara göre genişleyen primlerle işlem gördüğünü söyleyerek yeni yılda şu ana kadar piyasada "etkileyici bir ivme" olduğunu belirtti.

Citigroup raporunda, bu hareketin büyük bir kısmı "yatırımcı duyarlılığındaki değişime" bağlanırken, iki ham petrol ölçütünde net uzun pozisyonun yaklaşık 400.000 kontrat veya 400 milyon varil ile yaklaşık altı ayın en yüksek seviyesine ulaştığı belirtildi.

Citi'ye göre, soğuk havadan kaynaklanan donma vakaları da ABD'deki üretimi bir miktar azalttı. Bankanın analistleri, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından İran'a karşı daha sert ABD yaptırımları uygulanması ihtimalini gündeme getirirken, Trump yönetiminin enerji fiyatlarını yükseltebilecek hamlelerden çoğunlukla kaçınacağına inanıyorlar.