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'Coin ödemeleri aynı kurallara tabi olmalı'

İngiltere Merkez Bankası (BOE) stabil coin ödeme zincirinin de geleneksel ödeme zincirleri ile aynı kurallara tabi olması gerektiğini belirtti.

07.06.2021 - 12:52 |
'Coin ödemeleri aynı kurallara tabi olmalı'

BOE Başkanı Andrew Bailey, henüz bir merkez bankası parası çıkarıp çıkarmama konusunda karar vermediklerini belirtirken, merkez bankası dijital parası teklifinin bir çok sorunu beraberinde getirdiğini de kaydetti.

BOE değerlendirmesinde gelecekte genel kullanıma girmesi halinde stabil coin'lerin mudilerin parasını geri ödeme imkanı sunacak bir tasfiye sistemine sahip olmasının gerektiği de savunuldu.

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