'Coin ödemeleri aynı kurallara tabi olmalı'

BOE Başkanı Andrew Bailey, henüz bir merkez bankası parası çıkarıp çıkarmama konusunda karar vermediklerini belirtirken, merkez bankası dijital parası teklifinin bir çok sorunu beraberinde getirdiğini de kaydetti.

BOE değerlendirmesinde gelecekte genel kullanıma girmesi halinde stabil coin'lerin mudilerin parasını geri ödeme imkanı sunacak bir tasfiye sistemine sahip olmasının gerektiği de savunuldu.