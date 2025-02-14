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UzmanparaCoinbase karını artırdı
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Coinbase karını artırdı

Coinbase beklenenden daha iyi dördüncü çeyrek sonuçları açıkladı. Açıklanan sonuçlar son üç yıldaki en büyük çeyrek karı olarak kayıtlara geçti.

14.02.2025 - 09:24 | | Foreks Haber
Coinbase karını artırdı

Coinbase hisse senedi fiyatı seans sonrası işlemlerde %2 arttı. Coinbase dördüncü çeyrekte hisse başına 4,68 dolar kar elde etti. Gelirleri ise 2,27 milyar dolar oldu. Analistler hisse başına 1,81 dolar kar ve 1,88 milyar dolar gelir bekliyordu.

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Kripto para alım satımı için ABD'nin en büyük pazarını işleten Coinbase, bir önceki yılın aynı döneminde 273 milyon dolar veya hisse başına 1,04 dolar kar açıklamıştı. Şirketin gelirleri de geçen yılın aynı döneminde 953,8 milyon dolar seviyesindeydi.

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