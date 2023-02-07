Commerzbank'tan altın tahmini
Commerzbank altın ve diğer değerli metaller için yıl ortası ve yıl sonu hedeflerini belirledi.
07.02.2023 - 14:07 |
Altın için yıl ortası hedefini 1850 dolar/ons olarak ortaya koyan Commerzbank, yıl sonunda fiyatın 1950 dolar/ons olacağını öngördü.
Paladyumun fiyatının yıl ortasında 1700 dolar/ons, yıl sonunda 1900 dolar/ons olacağını tahmin eden Commerzbank, gümüş fiyatının yıl ortasında 23 dolar/ons ve platin fiyatının 1050 dolar/ons olmasını bekliyor.
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