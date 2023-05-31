Commerzbank'tan bakır tahmini

Banka, alüminyum için 2023 ve 2024 yıllarını kapsayan fiyat beklentisini sırasıyla 2.800 dolar/tondan 2.600 dolar/tona, 3.000 dolar/tondan 2.800 dolar/tona indirdi.

Commerzbank çinko fiyat beklentisini 2023 yıl sonu için 3.400 dolar/tondan 2.500 dolar/tona, 2024 yılı için 3.400 dolar/tondan 2.700 dolar/tona, nikelde 2023 yıl sonu için 29.000 dolar/tondan 23.000 dolar/tona ve 2024 yılı için 26.000 dolar/tondan 20.000 dolar/tona çekti.