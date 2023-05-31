Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaCommerzbank'tan bakır tahmini
HaberlerUzmanpara Haberleri Commerzbank'tan bakır tahmini

Commerzbank'tan bakır tahmini

Commerzbank, 2023 yıl sonu için bakır fiyat beklentisini 10.000 dolar/tondan 9.000 dolar/tona indirdi. Banka, 2024 yılı için bakır fiyat beklentisini ise 10.000 dolar/tondan 9.400 dolar/tona düşürdü.

31.05.2023 - 14:23 |
Commerzbank'tan bakır tahmini

Banka, alüminyum için 2023 ve 2024 yıllarını kapsayan fiyat beklentisini sırasıyla 2.800 dolar/tondan 2.600 dolar/tona, 3.000 dolar/tondan 2.800 dolar/tona indirdi. 

Commerzbank çinko fiyat beklentisini 2023 yıl sonu için 3.400 dolar/tondan 2.500 dolar/tona, 2024 yılı için 3.400 dolar/tondan 2.700 dolar/tona, nikelde 2023 yıl sonu için 29.000 dolar/tondan 23.000 dolar/tona ve 2024 yılı için 26.000 dolar/tondan 20.000 dolar/tona çekti. 

Sacha Boey'e Fransa U21 Takımı'ndan davet

Sacha Boey'e Fransa U21 Takımı'ndan davet

İYİ Partili Dervişoğlu, milletvekili kaydını yaptırdı

İYİ Partili Dervişoğlu, milletvekili kaydını yaptırdı