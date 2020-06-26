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26.06.2020 - 17:03 | | AA

Corona virüs nedeniyle 69 milyar dolar kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre; Afrika ekonomileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası yaklaşık 69 milyar dolar kaybetti.

Corona virüs nedeniyle 69 milyar dolar kaybetti
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Birlemiş Milletler Afrika Ekonomi Komisyonu Genel Sekreteri Vera Songwe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kıtadaki karantina uygulamalarının başından bu yana büyüme oranını düşürdüğünü ve yoksulluğu artırdığını söyledi.

Songwe, 42 ülkenin kısmi veya tam zamanlı olarak hayatı kısıtlaması nedeniyle yaklaşık 69 milyar dolarlık bir kayıpla karşılaşıldığını belirterek, “Eğer şanslıysak yüzde 3,2’lik büyüme oranı yüzde 1’e gerileyecek.” dedi.

Çok sayıda ülkede insanların, yurt dışından akraba ve tanıdıklarının gönderdiği paralara bağımlı bulunduğunu hatırlatan Songwe, turizm ve hizmet sektörünün de zor durumda olduğunu ifade etti.

Songwe, ekonomideki bozulmanın sosyal eşitsizliğin artmasına da yol açacağını dile getirdi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, kıta genelinde Kovid-19 vaka sayısı 150 binin üzerine çıktı, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 500'e yaklaştı.

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