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Credit Suisse petrol tahminlerini yükseltti

İsviçre bankası Credit Suisse petrol fiyat tahminlerini yükseltti.

19.07.2021 - 08:17 |
Credit Suisse petrol tahminlerini yükseltti

Kuruluş tarafından hazırlanan raporda brent petrol için 2021 yılı tahmini 66,5 dolardan 70 dolara, 2022 yılı tahmini 68 dolardan 69 dolara çıkarıldı.

Değerlendirmede ABD petrolü tahminleri de 2021 yılı için 62 dolardan 67 dolara, 2022 yılı için 63 dolardan 66 dolara yükseltildi.

Uzun vadeli tahminler brent için 60 dolardan 62 dolara, ABD petrolü için de 55 dolardan 59 dolara çıktı. Kuruluş karara gerekçe olarak arz/talep dengesinde devam eden toparlanmayı gösterdi.

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