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Credit Suisse'den kritik altın tahmini

Credit Suisse, 2022'de altın fiyatının ortalama 1850 dolar/ons olmasını bekliyor.

28.12.2021 - 07:38 |
Credit Suisse'den kritik altın tahmini

Credit Suisse değerli metaller analisti Fahad Tariq, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2022 yılında faiz oranlarını artırmaya hazırlanmasına rağmen kısa vadede altın fiyatları için iyimser olmaya devam ettiklerini söyledi.

2022 yılında altında ortalama fiyatın 1850 dolar/ons civarında oluşmasını beklediklerini ifade eden Tariq, altın fiyatının uzun vadede ise pandemi öncesi seviyelerin üzerinde kalamayacağını öngördüklerini belirtti.

2023 yılında altın fiyatının, büyük merkez bankalarının faiz artırımlarını devam ettirmelerine bağlı olarak 1600 dolar/ons seviyesine doğru gerileyeceğini öngören Credit Suisse, uzun vadede ise altın fiyatının 1400 dolar/ons seviyelerinde oluşmasını beklediklerini vurguladı.

Credit Suisse analisti Tariq, 2022 yılında Fed'den 3 faiz artırımı beklediklerini, bu artırımlara rağmen reel faizin negatif olmaya devam edeceğini ve bunun kısa vadede altın fiyatı için destekleyici olmayı sürdüreceğini vurguladı.

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