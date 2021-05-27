Cüneyt Paksoy'dan dolar ve altın yorumu

Stratejist Cüneyt Paksoy, küresel piyasalarda yaşanan gelişmeleri ve son durumu yorumladı. Cüneyt Paksoy, piyasalarda her iki yönde de sert oynaklıklar yaşanabileceğini belirtti ve kritik tarihe dikkat çekti.

Dolar endeksindeki gelişmeleri de değerlendiren Paksoy, dolar/TL ile ilgili "Piyasalar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüşmesine odaklandı. Doları etkileyen birçok değişken var." deyip kurda geçilmemesi gereken bandın altını çizdi.

Borsa İstanbul'u değerlendiren Paksoy, öne çıkan endeksleri ve gidişatı yorumladı.

Ons altın 8 Ocak'tan sonra ilk kez bin 900 doları geçti. Yurt içinde de gram altında yükseliş görülüyor. Altın fiyatlarına ilişkin konuşan Cüneyt Paksoy, "Gram altın 500 TL'nin üzerinde kaldıkça, 525 TL geçilirse orta vadede 550-575 TL'ye kadar bir hareket mümkün. Ons altında bir ralli başlarsa uzun vadede 600'leri de konuşabiliriz." dedi. Paksoy, "Gram altının şu anki seviyelerden alınması riskli." ifadelerini kullandı.