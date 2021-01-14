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14.01.2021 - 16:07 | | UZMANPARA

Cüneyt Paksoy'dan önemli kur açıklaması

Stratejist Cüneyt Paksoy, "Kur için son dönemde gelen TL ile ilgili raporlarda yıl içerisinde olası hedeflerde 7'ye doğru bir çekilme ihtimali var." dedi.

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Stratejist Cüneyt Paksoy, piyasalarda aşı gelişmeleri sonrası yaşananları değerlendirdi ve "Piyasalar teşvik paketleri ve merkez bankalarının politikalarıyla ılımlı kalmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Paksoy dolar/TL ile ilgili, "Dolar endeksi çok kritik bir yerde. Kur için son dönemde gelen TL ile ilgili raporlarda yıl içerisinde olası hedeflerde 7'ye doğru bir çekilme ihtimali var." dedi.

Paksoy, Borsa İstanbul ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Teknik seviyelere değinen Cüneyt Paksoy, finansal okur yazarlık konusunda da önemli notlar verdi.

Yayının son bölümünde Cüneyt Paksoy altın fiyatlarına dair, "Geri çekilmeler alım fırsatı, altında trend bitmedi. Bu kadar risk varken dünyada, altın muhakkak fırsat verecektir." dedi.

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