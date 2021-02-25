Cüneyt Paksoy'dan piyasa yorumu

Stratejist Cüneyt Paksoy, Milliyet Instagram canlı yayınında küresel piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdi. Paksoy, "Destek paketi geciktikçe ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüksek kaldıkça piyasanın ateşi yükselecek." dedi.

Cüneyt Paksoy, "Dolar endeksinin 90 bandı civarında ve altında olması iyi bir gelişme." diye konuştu. Yükselişe geçen dolar/TL ile ilgili de açıklamalarda bulunan Paksoy, "Dolar/TL tarafında ekstra konsantreyiz. Şu anki yükseliş bir tepki." ifadelerini kullandı.

Cüneyt Paksoy, Borsa İstanbul'da yaşanan gelişmeleri de yorumladı.

Paksoy, kripto paralarla ilgili son gelişmeleri de değerlendirdi.

Vatandaşın gözünü ayırmadığı altın fiyatları ile ilgili de konuşan Paksoy, yayının son bölümünde "Uzun vadeli yatırımcıların portföylerinde mutlaka altın olmalı." dedi.