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Daha fazla banka SWIFT dışı kalacak

Avrupa Birliği (AB) daha fazla Rus bankasını SWIFT dışına çıkarmaya hazırlanıyor.

04.03.2022 - 14:19 |
Daha fazla banka SWIFT dışı kalacak

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, Avrupa Birliği'nin Rusya için yeni tur yaptırımlarının daha fazla sayıda Rus bankasının SWIFT sistemi dışına çıkarılmasını içermesinin değerlendirildiğini bildirdi.

İrlanda ulusal televizyonu RTE'ye konuşan Coveney, tüm Rus gemilerinin AB limanlarına girişlerinin yasaklanmasının da gündemleri arasında olduğunu belirtti.

Coveney yaptırımlar arasına çelik, alüminyum ve kereste gibi başka emtiaların, belki kömürün yasaklanmasının da girebileceğini vurguladı.

AB halihazırda 7 Rus bankasını SWIFT sisteminden çıkardı, ancak Rusya'nın en büyük bankası Sberbank ve Gazprom'un bankası Gazprombank hala SWIFT sistemi içinde.

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