'Daha fazla faiz artırımı kaçınılmaz'

Jornal de Negocios gazetesine konuşan Centeno, enflasyonun cari çeyrek dönemde tepe yapmasını ve 2023 yılı ilk çeyrek sonundan itibaren yavaşlamaya başlamasını beklediğini de ifade etti.

ECB'nin Euro Bölgesi enflasyonunda gelecek yıl "çok hızlı" düşüş beklediğini vurgulayan Centeno, "2022 yılı dördüncü çeyrekte yüzde 10'a yaklaşması beklenen enflasyonun 2023 yılı dördüncü çeyrekte yüzde 3 civarına gerilemesi öngörülüyor" diye konuştu.