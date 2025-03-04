'Daha fazla faiz indirimi garanti değil'

RBA, faiz oranının 2020'den bu yana ilk kez düşürüldüğü iki günlük politika toplantısının tutanaklarında Para Politikası Kurulu'nun gevşemenin bir dizi kesintinin başlangıcını işaret etmediğini belirtti.

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Tutanaklarda, "Üyeler, bu toplantıdaki kararlarının kendilerini sonraki toplantılarda faiz oranı hedefinde daha fazla indirime gitmeye mecbur etmediği konusunda hemfikir" ifadesi yer aldı.

Tutanaklarda şöyle devam edildi:

"Ekonomik sonuçlar üyelere enflasyonu hedefe döndürebilecekleri ve aynı zamanda iş gücü piyasasındaki kazanımların çoğunu daha düşük bir faiz oranıyla koruyabilecekleri konusunda daha fazla güven vermiş olsa da bunun henüz garanti altına alınmadığı konusunda hemfikir oldular."

Tutanaklar, RBA Başkanı Michele Bullock'un politika toplantısından sonra yaptığı ek faiz indirimi olasılığını küçümsediği yorumlarla örtüştü.

Ancak, küresel piyasa oynaklığındaki son artış ve jeopolitik gerginlikler göz önüne alındığında tutanaklar artık biraz güncelliğini yitirmiş görünüyor. Bu gelişmeler, Trump yönetiminin tarifeleri artırma ve Rusya ile savaşında Ukrayna'ya verdiği desteği azaltma kararıyla körüklendi.