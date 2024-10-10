'Daha fazla faiz indiriminden yanayım'

Collins, enflasyonun düşmesi ve ekonominin şoklara karşı daha kırılgan hale gelmesi nedeniyle yetkililerin geçen ay faiz oranlarını yarım puan düşürmesinin ihtiyatlı olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Collins, “Para politikasının kısıtlayıcı bölgede kalmaya devam ettiğini kabul ederek, ilk 50 baz puanlık faiz indirimini ihtiyatlı buldum. Muhtemelen daha fazla ayarlamaya ihtiyaç duyulacaktır. Ancak politikanın önceden belirlenmiş bir yolda olmadığını ve ekonomi geliştikçe ayarlanarak verilere bağlı kalacağını vurgulayacağım” dedi.