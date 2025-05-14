'Daha fazla veriye ihtiyaç var'

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Nisan ayında ılımlı tüketici enflasyonu gösteren verilerin artan ABD ithalat tarifelerinin etkisini yansıtmadığını, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) fiyatların ve ekonominin yönünü ayırt etmek için hala daha fazla veriye ihtiyaç duyduğunu söyledi.

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Goolsbee, "Havada çok fazla toz olduğu anlar var. Bir sürü gürültü var. Geçiş hattını bulmaya çalışıyoruz" dedi. Fed, Aralık ayından bu yana faiz oranlarını sabit tuttu ve yetkililer Trump yönetiminin gümrük vergisi artışlarının ve devam eden ticaret müzakerelerinin nasıl sonuçlanacağını görmeyi beklerken muhtemelen bunu yapmaya devam edecek.

Goolsbee, "En azından işlerin yolunda gittiğini gösteren bu rakamları almaya devam ediyoruz. Bence bu kadar kısa vadeli değişkenlik varken işletmelerin ya da merkez bankalarının uzun vadeli sonuçlar çıkarmasını beklemek gerçekçi değil. Bu çok zor bir ortam" diye konuştu.