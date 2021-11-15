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Daly, Fed Yönetim Kurulu üyeliğini reddetti

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Beyaz Saray'ın ABD Merkez Bankası (Fed) yönetim kurulu üyeliğine atanması teklifini reddetti.

15.11.2021 - 08:27 |
Daly, Fed Yönetim Kurulu üyeliğini reddetti

San Francisco Fed, ABD Merkez Bankası'nı oluşturan 12 bölgesel bankanın en büyüğü. 1996 yılında San Francisco Fed'de göreve başlayan Daly, 2018'de başkan seçilmişti.

Bloomberg News'in konuya yakın kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre, Beyaz Saray ve San Francisco Fed, Daly'nin Fed Yönetim Kurulu üyeliği görevini kabul etmediği haberlerine ilişkin yorum yapmadılar.

ABD Başkanı Biden'ın Fed başkanlığı ve iki başkan yardımcılığı koltuklarına aday göstereceği isimleri yakın zamanda belirlemesi gerekiyor.

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