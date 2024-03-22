Darphane'ye 150 milyon TL sermaye tahsisi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Döner Sermayesinin İşletilmesine İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Döner sermayeden elde edilen ve her yıl sonunda kullanılmayan gelir, tahsis olunan sermayeye ulaşıncaya kadar döner sermayeye eklenecek.