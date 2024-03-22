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Uzmanpara Darphane'ye 150 milyon TL sermaye tahsisi
Haberler Uzmanpara Darphane'ye 150 milyon TL sermaye tahsisi

Darphane'ye 150 milyon TL sermaye tahsisi

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne döner sermaye faaliyetlerini yerine getirmesi amacıyla 150 milyon Türk lirası sermaye tahsis edildi.

22.03.2024 - 09:23 | | Foreks Haber
Darphane'ye 150 milyon TL sermaye tahsisi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Döner Sermayesinin İşletilmesine İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Döner sermayeden elde edilen ve her yıl sonunda kullanılmayan gelir, tahsis olunan sermayeye ulaşıncaya kadar döner sermayeye eklenecek.

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