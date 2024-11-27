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Dell'in net karı beklentileri aştı

Dell Technologies Inc. üçüncü çeyrek mali karını 1,13 milyar dolar olarak açıkladı.

27.11.2024 - 09:34 | | Foreks Haber
Dell'in net karı beklentileri aştı

Teksas merkezli şirket hisse başına 1,58 dolar net kar elde ettiğini duyurdu. Tek seferlik kazançlar ve maliyetlerden arındırılmış net kar hisse başına 2,15 dolar olarak gerçekleşti.

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Sonuçlar Wall Street beklentilerini aştı. Zacks Investment Research'ün anketine katılan beş analistin ortalama tahmini hisse başına 2,06 dolar kazanç yönündeydi.

Bilgisayar ve teknoloji hizmetleri sağlayıcısı bu dönemde 24,37 milyar dolar gelir elde etti ve bu rakam Wall Street tahminlerini karşılamadı. Zacks anketine katılan dört analistin beklentisi 24,56 milyar dolardı.

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