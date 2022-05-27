'Destek paketinin enflasyona etkisi sınırlı'

Rishi Sunak yaşam maliyetlerindeki artış karşısında hanehalklarını desteklemek için dün açıkladıkları 15 milyar sterlin büyüklüğünde desteğin enflasyona etkisinin çok az olacağını söyledi.

Sky News'a konuk olan Sunak, "Benim görüşüme göre enflasyona çok az, asgari düzeyde bir etkisi olacak" ifadelerini kullanırken, etkinin yüzde 1 olup olmayacağına yönelik soruya "Bundan çok daha az olacak" yanıtını verdi.