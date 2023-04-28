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İngiltere'de aracı kurum satın aldı

Deutsche Bank, İngiltere'de kurumsal müşterilere hisse senedi brokerliği ve danışmanlık sağlayan Numis Corp'u 410 milyon sterlin karşılığında satın aldı.

28.04.2023 - 10:55 |
İngiltere'de aracı kurum satın aldı

Deutsche Bank'ın açıklamasına göre Numis için perşembe günkü borsa kapanış fiyatının yüzde 72 üzerinde, hisse başına 350 pence nakit ödeyecek. 

Deutsche Bank kendisinin Birleşik Krallık ve İrlanda kurumsal finans operasyonlarını Numis ile birleştirecek.

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