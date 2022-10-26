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Deutsche Bank karını yüzde 475 artırdı

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank yatırım bankacılığı gelirlerinin etkisiyle üçüncü çeyrekte beklentilerden daha iyi mali sonuçlar elde etti.

26.10.2022 - 09:25 |
Deutsche Bank karını yüzde 475 artırdı

Deutsche Bank üçüncü çeyrekte karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 475 artırdı. Hissedarlara dağıtılabilir net kar 1 milyar 115 milyon euro oldu. Geçen yılın aynı döneminde 194 milyon euro kar elde edilmişti.

Analistler ise 835 milyon euro kar bekliyordu.

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