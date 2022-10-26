Deutsche Bank karını yüzde 475 artırdı

Deutsche Bank üçüncü çeyrekte karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 475 artırdı. Hissedarlara dağıtılabilir net kar 1 milyar 115 milyon euro oldu. Geçen yılın aynı döneminde 194 milyon euro kar elde edilmişti.

Analistler ise 835 milyon euro kar bekliyordu.