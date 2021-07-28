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Deutsche Bank'ın karı beklentilerin üzerinde

Deutsche Bank mali yılının ikinci çeyreğinde yatırım bankacılığı gelirlerindeki düşüşe rağmen analist beklentilerinin üzerinde kar etti.

28.07.2021 - 08:52 |
Deutsche Bank'ın karı beklentilerin üzerinde

İkinci çeyrekte Deutsche Bank'ın net karı geçen yılın aynı dönemindeki 61 milyon eurodan 828 milyon euro seviyesine çıktı. Hissedarlara dağıtılabilir net kar ise geçen yılın aynı döneminde 77 milyon euro zarardan 692 milyon euro kara döndü. Analistler ise 372 milyon euro kar bekliyorlardı.

Deutsche Bank'ın vergi öncesi karı da 1 milyar eurodan fazla artarak 1,2 milyon euroya yükseldi.

Ancak ikinci çeyrekte bankanın toplam gelirleri yüzde 1 civarında azalarak 6,2 milyar euro seviyesinde kaldı.

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