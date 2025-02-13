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Deutsche Bank'tan Fed faiz beklentisi

Deutsche Bank'ın ABD ekonomistleri, Ocak ayı TÜFE verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2025 yılında faiz indirimine gitmeyeceği yönündeki görüşlerini korudu.

13.02.2025 - 10:24 | | Foreks Haber
Deutsche Bank'tan Fed faiz beklentisi

Deutsche Bank ekonomistleri, baz senaryolarında Mart ayı Fed nokta grafiğinin bu yıl faiz indirimi için daha az eğilim göstereceğini ve Haziran nokta grafiğinin mevcut %4,25'ten %4,5 hedefine kadar kalemle yazılmış indirimleri sileceğini öngördü.

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Faiz artırımının ihtimal dışı olmadığını ancak “çıtanın muhtemelen yüksek olacağını” da belirten ekonomistler, faiz artırımı için ilk olarak “iş gücü piyasasına yönelik aşağı yönlü risklerin ortadan kalkması” ve ikinci olarak “çekirdek PCE enflasyonunun yıllık bazda %3'e doğru ya da üzerinde hızlanması” gerektiğini vurguladı. Çekirdek PCE Aralık ayına kadar olan 12 aylık dönemde %2,8 oranında artmıştı.

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