Deutsche Bank'tan nakit para değerlendirmesi

Kuruluşun raporunda Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) geçen hafta açıkladığı verilere göre, dolaşımdaki nakit miktarının son 12 ayda %12 arttığı hatırlatıldı.

Ayrıca raporda "Bu rakam 10 yılın en yüksek artışı olmasının yanı sıra aynı zamanda 2019 büyüme hızının da iki katı" yorumu yapıldı.

Değerlendirmede tüketiciler açısından nakitin kral konumunu koruduğu ifade edilirken, "Nakit aynı zamanda bir güvenli liman olarak görülüyor" denildi.