Deutsche Bank'tan resesyon uyarısı
Deutsche Bank Baş Ekonomisti David Folkerts-Landau parasal sıkılaştırmanın gelecek yılın ikinci yarısına kadar ABD ekonomisini ciddi bir resesyona sokacağını öngörürken, işsizlik oranında da birkaç puanlık artış olacağını savundu.
27.04.2022 - 10:03 |
Deutsche Bank, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında 1980'lerden bu yana görülen en agresif sıkılaştırmaya gitmeye ihtiyaç duymasının muhtemel olduğunu bildirdi.
David Folkerts-Landau yayınladığı raporda muhafazakar beklentilerin Fed'in enflasyonu aşağı getirmek için faizi yüzde 5-6 aralığına çıkarmasının yeterli olacağını söyledi.
Landau, Fed'in bilançosunu daraltmasının parasal sıkılaştırma sürecine vereceği desteğin, ek 2 adet 25'er baz puanlık faiz artırımı gibi katkı yapacak olmasının ve faizin yüzde 5-6 seviyesine çıkarılmasının da yeterli olacağını belirtti.