Deutsche Bank'tan resesyon uyarısı

Deutsche Bank, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında 1980'lerden bu yana görülen en agresif sıkılaştırmaya gitmeye ihtiyaç duymasının muhtemel olduğunu bildirdi.

David Folkerts-Landau yayınladığı raporda muhafazakar beklentilerin Fed'in enflasyonu aşağı getirmek için faizi yüzde 5-6 aralığına çıkarmasının yeterli olacağını söyledi.

Landau, Fed'in bilançosunu daraltmasının parasal sıkılaştırma sürecine vereceği desteğin, ek 2 adet 25'er baz puanlık faiz artırımı gibi katkı yapacak olmasının ve faizin yüzde 5-6 seviyesine çıkarılmasının da yeterli olacağını belirtti.