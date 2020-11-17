Dev banka üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Burgan Bank, konsolide aktif büyüklüğünü önceki yılsonuna kıyasla yüzde 28 artışla 27,5 milyar TL’ye, nakdi kredilerini yüzde 20 artışla 19 milyar TL’ye, gayri nakdi kredilerini yüzde 22 artışla 4,3 milyar TL’ye, toplam müşteri mevduatını ise yüzde 27 artış ile 14,5 milyar TL’ye çıkardı.

Yılın geri kalanında pandemi ve küresel ekonomideki olası riskleri göz önünde bulundurarak ihtiyaten ilave karşılıklar da ayıran Burgan Bank, yılın üçüncü çeyreğini de karlı bir şekilde tamamladı.

Bankanın öz kaynakları 1,9 milyar TL’ye, katkı sermaye dahil öz kaynakları ise 4,3 milyar TL’ye ulaşırken, sermaye yeterlilik oranı ise konsolide bazda yüzde 21,1 ve solo bazda yüzde 24,3 olarak sektör ortalamasının üstünde gerçekleşti.