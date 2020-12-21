Dev birleşme onaylandı!

Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, iki şirketin yüzde 50'şer pay ile sahip olacakları yeni şirketin adı Stellantis olarak belirlendi.

Açıklamaya göre, iki şirketin birleşme sürecini 2021 yılının ilk çeyreğinde tamamlaması bekleniyor. Aynı zamanda PSA, AB'nin koşulları arasında bulunan rekabet kurallarına uyum için Toyota Motor Corp. ile küçük kamyonet anlaşmasını genişletecek.

Covid-19 pandemisinden büyük ölçüde etkilenen otomobil endüstrisinde büyük şirketlerin hisse senetleri geçen mart ayında sert düşmüştü. Ancak FCA, krizden başarılı bir şekilde toparlanarak, hisselerinin yılın başlangıcına göre yüzde 6.0 yükselmesini sağladı.