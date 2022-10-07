Dev kripto para borsasına saldırı şoku

Mayıs ayında LUNA Vakfı’nın sabit kripto parası UST ve yerel tokeni LUNA’nın çöküşü, haziran ayında kripto para fonlama şirketi Celsius Network’ün iflas bayrağını çekmesinin ardından geçtiğimiz gece kripto para yatırımcılarını tedirgin eden bir gelişme daha yaşandı.

BINANCE’A SİBER SALDIRI ŞOKU

İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance’a siber saldırıda bulunuldu. Binance Smart Chain ağına yapılan siber saldırı kripto para piyasasında resmen ses getirdi.

Saldırı sonrasında BNB Chain tarafından yapılan açıklamada “Düzensiz faaliyet nedeniyle Binance Smart Chain ağını geçici olarak duraklatıyoruz” denildi.

Konuyla ilgili Binance tarafından yapılan açıklamada ise “Daha fazla güncelleme olana kadar BNB zinciri aracılığıyla tüm para yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak askıya alacağız” ifadeleri kullanıldı.

BINANCE PARA ÇEKME İŞLEMLERİNİ ASKIYA ALDI

Söz konusu saldırı girişiminin ardından Binance, US, BNB ve BEP20 tokenleri için yatırma-çekme işlemlerinin durdurulduğu bilgisini paylaştı.

BINANCE CEO’SU ZARARI AÇIKLADI

Binance CEO’su Changpeng Zhao ise yapılan siber saldırıya ilişkin olarak “Sorun artık kontrol altına alındı. Paranız güvende. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz ve buna göre daha fazla güncelleme yapacağız” dedi.

Ayrıca Zhao saldırıda tahmini olarak 100 milyon dolar kayıp yaşandığını söyledi.

'BINANCE, BNB CHAIN ÜZERİNDE KONTROL SAHİBİ DEĞİL'

Öte yandan Binance tarafından yapılan son açıklamada siber saldırı ile ilgili haberlerin BNB Chain ile sınırlı olduğu Binance ile bir ilgisinin bulunmadığı paylaşıldı. Binance açıklamasında "BNB Chain üzerinde kontrol sahibi değildir" ifadelerine yer verdi.

SALDIRI SONRASI BINANCE COIN’DE SERT DÜŞÜŞ

Yapılan saldırı girişimi sonrasında Binance’ın kripto varlığı Binance Coin’de sert hareketler görüldü. Dün saat 23.00 civarında 292 dolar düzeyinde hareket eden Binance Coin, 00.30’da 278 dolara kadar geriledi. Böylelikle 1.5 saat içerisinde Binance Coin’de yüzde 5’e yakın değer kaybı görüldü. Binance Coin bugün 294 dolar seviyesinden işlem görüyor.

KRİPTO PARALARA ETKİSİ OLMADI

Saldırı sonrası Binance Coin’de sert düşüş görülse de kripto paraların genelinde büyük kayıplar yaşanmadı. Bitcoin bugün 20 bin dolar seviyesinin altında 19 bin 949 dolardan işlem görürken, Ethereum bin 350 dolar seviyesinde bulunuyor. Kripto paraların toplam sermaye değeri ise 918 milyar dolar düzeyinde.