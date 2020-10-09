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09.10.2020 - 07:23 |

Dev şirket binlerce çalışanını işten çıkaracak

WarnerMedia binlerce çalışanını işten çıkarmayı planlıyor.

Dev şirket binlerce çalışanını işten çıkaracak
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WarnerMedia, koronavirüs salgınının eğlence, gösteri sektörünü ağır şekilde vurması sonrasında maliyetlerini azaltmak için binlerce çalışanını işten çıkarmayı planlıyor.

AT&T WarnerMedia'nın sözcüsü de şirketin maliyetlerini yüzde 20 civarında azaltmayı planladığını doğruladı.

Sözcü, "Öncelikli alanlarda yatırımlarımızı artırmayı ve diğer alanlarda da azaltılmasını içeren bir sürecin ortasındayız" diye konuştu.

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