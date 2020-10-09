09.10.2020 - 07:23 |
Dev şirket binlerce çalışanını işten çıkaracak
WarnerMedia binlerce çalışanını işten çıkarmayı planlıyor.
WarnerMedia, koronavirüs salgınının eğlence, gösteri sektörünü ağır şekilde vurması sonrasında maliyetlerini azaltmak için binlerce çalışanını işten çıkarmayı planlıyor.
AT&T WarnerMedia'nın sözcüsü de şirketin maliyetlerini yüzde 20 civarında azaltmayı planladığını doğruladı.
Sözcü, "Öncelikli alanlarda yatırımlarımızı artırmayı ve diğer alanlarda da azaltılmasını içeren bir sürecin ortasındayız" diye konuştu.